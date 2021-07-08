شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول الاختراق – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولات لاختراق مستوى 1.2500 يوم أمس، ويبدأ اليوم بارتفاع جديد في محاولة لتأكيد الاختراق، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي تمتد أهدافه إلى 1.2650.

من هنا، فإن السيناريو الإيجابي سيبقى فعالاً على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 1.2410.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2430 والمقاومة 1.2570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد