شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.3805 لكنه أغلق الشمعة اليومية دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة، والتي تستهدف مستوى 1.3670 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3805 والثبات فوقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي والتوجه نحو مناطق 1.3890 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3700 والمقاومة 1.3850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط