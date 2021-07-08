شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1.1780 ويستقر قربه، ويتحرك دون مقاومة القناة الهابطة، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.1700 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط