شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تقترض 50 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق البنك التنمية الأفريقي على منح قرض بقيمة 50 مليون دولار لنيجيريا، سيخصص لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة المحلية والشركات، التي تدعم المرأة في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية والتصنيع، والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وأفاد بيان للبنك، أنه سيتم تخصيص 30% من قيمة القرض للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، على المؤسسات المهتمة بالإحاطة بالمرأة في نيجيريا.

وأعلن البنك في ذات السياق، أنه وافق على تقديم منحة بقيمة 200 ألف دولار، ستخصص لتمويل عدد من المشاريع النسائية في عدد من القطاعات التنموية، بالإضافة إلى دعم برامج تدريبية للمرأة النيجيرية.