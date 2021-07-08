الاقتصاد

نيجيريا تقترض 50 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي

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الدمام - شريف احمد - وافق البنك التنمية الأفريقي على منح قرض بقيمة 50 مليون دولار لنيجيريا، سيخصص لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة المحلية والشركات، التي تدعم المرأة في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية والتصنيع، والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وأفاد بيان للبنك، أنه سيتم تخصيص 30% من قيمة القرض للتخفيف من تداعيات جائحة ، على المؤسسات المهتمة بالإحاطة بالمرأة في نيجيريا.

وأعلن البنك في ذات السياق، أنه وافق على تقديم منحة بقيمة 200 ألف دولار، ستخصص لتمويل عدد من المشاريع النسائية في عدد من القطاعات التنموية، بالإضافة إلى دعم برامج تدريبية للمرأة النيجيرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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