شكرا لقرائتكم خبر عن بي سي آي ينخفض بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بي سي آي (1210) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.81% بما يعادل -0.75 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 39.80، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 43.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.80 ومستوى المقاومة 42.10.