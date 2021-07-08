شكرا لقرائتكم خبر عن سابك محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 0.20 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 115.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 127.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 117.20 ومستوى المقاومة 126.00.