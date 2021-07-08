شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 1.504 ريال، ملامسا بذلك الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية ، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 1.45 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 1.53 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.48 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط