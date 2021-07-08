شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 3.051 ريال، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 3.20 ريال، مقتربا بذلك من هدفه السعري الثاني عند 3.25 ريال، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 3.50 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستى 3.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.15 وبين مستوى المقاومة هو 3.30 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد