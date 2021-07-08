شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاداء سلبي للسهم في الاجل القصير، حيث تراجع امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 1.89 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1.92 ريال، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 1.84 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.92 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط