شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 718 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم الهام عند 680 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 735 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 712 فلس وبين مستوى المقاومة هو 720 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط