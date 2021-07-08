شكرا لقرائتكم خبر عن عربي قابضة (AGHC) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 167فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الايام والاسابيع القادمة لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 100 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 200 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 161.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 170.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط