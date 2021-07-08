شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 117 فلس، حيث اغلق امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 119 فلس، مكون نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 125 فلس كمستوى اول مرة اخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 115 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 117 وبين مستوى المقاومة هو 122 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد