شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -12.658 نقطة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليكسر المؤشر بهذا الانخفاض خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ولكن أمام ذلك يستمر الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11,000، ليستهدف مستوى الدعم المهم 10.745.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,873.95 ومستوى المقاومة 11,100.00.