شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 6934 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، ويواجه المؤشر حاليا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لاسفل لمستوى الدعم 6700 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,900 بينما مستوى المقاومة هو 6,940 نقطة