شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتحول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10865 نقطة، متجاوزا مستوى المقاومة السابق عند 10830 نقطة، لينجح بذلك في التحول الى الاتجاه الصاعد على المدى القصير، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 11000 نقطة كمستوى اول ثم 11200 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10750 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,806 بينما مستوى المقاومة هو 10,896 نقطة