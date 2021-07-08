شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يغلق على ارتفاع رغم إلغاء البنتاجون عقدا هاما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن إلغاء عقد هام كان قد ذهب إلى شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات.



وكانت وزارة الدفاع قد أرست عقدا على "مايكروسوفت" لتطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية للبنتاجون، وبلغت قية العقد 10 مليارات دولار، إلا أن شركات تقنية على رأسها "أمازون دوت كوم" – كانت تتنافس للفوز به – طعنت على فوز "مايكروسوفت" بالعقد.



وفي سياق منفصل، طالبت "مايكروسوفت" عملائها من مستخدمي نظام التشغيل "ويندوز" بضرورة تحديثه على الفور بعد أن اكتشف مسؤولو الأمن السيبراني للشركة ثغرة خطيرة فيه.



وتجدر الإشارة إلى أن "مايكروسوفت" أعلنت أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي عند نظام التشغيل الجديد والذي حمل اسم "ويندوز 11" الذي يشمل خواصا ومميزات أفضل من سابقه "ويندوز 10".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 279.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 280.6 دولار وأقل سعر عند 277.1 دولار.