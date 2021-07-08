شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل يوسع مكاسبه مغلقاً عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة السابعة على التوالي، وأغلق السهم عند أعلى مستوى قياسي جديد.



يأتي ذلك في ظل التوقعات الإيجابية من قبل المحللين بشأن تحقيق صانعة "آيفون" الأمريكية إيرادات قياسية ومبيعات قوية من منتجاتها خاصة مع إعادة فتح متاجرها حول العالم بالتزامن مع السيطرة على فيروس كورونا.



وحقق سهم الشركة الأمريكية مكاسب للجلسة السابعة على التوالي الأمر الذي يعد أطول سلسلة مكاسب منذ شهر أبريل/نيسان هذا العام.



وفي وقت لاحق هذا الشهر، سوف تعلن "آبل" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران فضلا عن عقد مؤتمرها السنوي للكشف عن جوالها المرتقب "آيفون 13" في سبتمبر/أيلول القادم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 144.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 144.8 دولار وأقل سعر عند 142.6 دولار، في حين بلغت القيمة السوقية للشركة 2.41 تريليون دولار.