شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق عند مستوى قياسي جديد بعد إلغاء العقد مع "مايكروسوفت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوى قياسي جديد، وذلك عقب إلغاء وزارة الدفاع الأمريكية عقد الحوسبة السحابية مع "مايكروسوفت".



وكانت وزارة الدفاع قد أرست عقدا على "مايكروسوفت" لتطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية للبنتاجون، وبلغت قية العقد 10 مليارات دولار، إلا أن شركات تقنية على رأسها "أمازون دوت كوم" – كانت تتنافس للفوز به – طعنت على فوز "مايكروسوفت" بالعقد.



وكشفت "أمازون" في بيان رسمي هذا الأسبوع عن أن "آندي جاسي" سوف يتولى مهام المدير التنفيذي في شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية الشهيرة بداية من الثلاثاء الموافق السادس من يوليو/تموز.



يأتي ذلك بعد استقالة "بيزوس" من منصبه الذي تولاه منذ تأسيس الشركة وظل فيه على مدار نحو 24 عاما.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الأربعاء عند 3696.5دولار، وبلغ السهم أعلى سعر في الجلسة عند 3734.2 دولار وأقل سعر عند 3678.9 دولار، وتقترب القيمة السوقية للشركة من حاجز تريليوني دولار.