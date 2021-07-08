شكرا لقرائتكم خبر عن «المشروبات والأطعمة» يتصدر نقاط البيع بـ5.9 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدر قطاع المشروبات والأطعمة مبيعات نقاط البيع خلال شهر مايو الماضي، مسجلا 5.859 مليار ريال متراجعا بنسبة 11.8 % عن شهر أبريل 2021، وذلك من إجمالي مبيعات تقدر بنحو 40.3 مليار ريال سجلتها مبيعات جميع القطاعات عبر نقاط البيع خلال مايو 2021، بينما بلغ عدد عمليات قطاع المشروبات والأطعمة خلال الشهر، نحو 101.189 مليون عملية.

وقال التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما»، إن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية لمبيعات نقاط البيع خلال مايو بقيمة 5.224 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 29.4 %، وبلغ عدد العمليات 105.593 مليون عملية، فيما جاء بالمرتبة الثالثة قطاع الملابس والأحذية بقيمة مبيعات بلغت 4.449 مليار ريال، مقابل 4.259 مليار ريال في أبريل الماضي، بزيادة 5.6 %، ووصل عدد العمليات إلى 25.369 مليون عملية، بينما احتل قطاع الخدمات والسلع المتنوعة المرتبة الرابعة بقيمة مبيعات بلغت في مايو الماضي نحو 3.493 مليار ريال، مقابل 3.319 مليار ريال في أبريل، مرتفعا بنسبة 5.2 %، وبلغ عدد العمليات 34.198 مليون عملية.

ووفقا للتقرير جاء في المرتبة الخامسة قطاع الصحة بمبيعات بلغت 2.865 مليار ريال، مقابل 2.736 مليار ريال بزيادة 4.7 % وسجل عدد العمليات 24.128 مليون عملية، وجاء في المرتبة السادسة قطاع المواصلات بقيمة مبيعات بلغت 2.040 مليار ريال، مقابل 1.987 مليار ريال، وبزيادة 2.7 %، وبعدد عمليات بلغ 5.430 مليون عملية، وفي المرتبة السابعة سجل قطاع المجوهرات مبيعات بقيمة 1.649 مليار ريال، مقابل 1.255 مليار ريال مرتفعا بنسبة 31.4 %، وبعدد عمليات بلغ 1.422 مليون عملية

وبحسب التقرير، جاء في المرتبة الثامنة قطاع مواد البناء والتعمير بقيمة عمليات بلغت 1.338 مليار ريال، منخفضا على أساس شهري بنحو 9.8 %، وبلغ عدد العمليات نحو 3.396 مليون عملية، واحتل قطاع الأثاث المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 1.319 مليار ريال، متراجعا بنسبة 19 %، وبلغ عدد العمليات 3.826 مليون عملية، وجاء عاشرا قطاع الترفيه والثقافة بقيمة مبيعات بلغت 1.277 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 9 %، وبلغ عدد العمليات 7.170 مليون عملية، وفي المركز الحادي عشر جاء قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بقيمة مبيعات بلغت 1.114 مليار ريال، مقابل 1.258 مليار ريال في أبريل الماضي منخفضا بنسبة 11.5 %، وبلغ عدد العمليات 2.811 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الفنادق جاء في المركز الثاني عشر بين القطاعات بمبيعات بلغت 850.725 مليون ريال، مقابل 561.713 مليون ريال مرتفعا بنسبة 51.5 %، وبعدد عمليات بلغ 2.067 مليون عملية، بينما تلاه قطاع الاتصالات بقيمة عمليات بلغت 469.860 مليون ريال، مقابل 4793791 مليون ريال، منخفضا 2.1 %، وسجل عدد العمليات 1.589 مليون عملية، وفي المركز الرابع عشر جاء قطاع المنافع العامة بقيمة عمليات بلغت 327.436 مليون ريال، مقابل 335.189 مليون ريال منخفضا بنسبة 2.3 % وبعدد عمليات بلغ 3.287 مليون عملية.

ولفت التقرير إلى أن قطاع التعليم جاء في المركز الخامس عشر بقيمة عمليات بلغت 272.336 مليون ريال، مقابل 381.375 مليون ريال، متراجعا بنسبة 28.6 %، وبعدد عمليات بلغ 172 ألف عملية.