شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق خدمة شحن المركبات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الأمير محمد بن فهد خدمة شحن المركبات الكهربائية بشحن سريع لا يتجاوز الـ15 دقيقة فقط، وذلك في إطار الخدمات النوعية، التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها من طلاب وموظفين.

واتفقت الجامعة مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء محطتي شحن في مقر الجامعة بمدينة الخبر، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المحلية، حيث تم تركيب هذه المحطات في أماكن مخصصة تسهل وصول المستفيدين منها بكل يسر وسهولة.

ويأتي اتفاق الجامعة لإنشاء هذه المحطات بعد تصاعد نسبة مالكي السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث تسعى الجامعة إلى مواكبة كل المتغيرات الحديثة، وتلبية لاحتياجات منسوبيها من خلال نشر حلول الشحن السريع للمركبات، خصوصاً بعد أن وافقت المملكة على الاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية وأجهزة الشحن كجزء من تركيز المملكة على تسخير التقنيات الناشئة في إطار خططها التنموية المستقبلية.