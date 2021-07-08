شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلويت» تصنف «لولو» من أقوى 250 شركة تجزئة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت ديلويت العالمية للاستشارات بتصنيف عملاقي تجارة التجزئة في الإمارات؛ مجموعة لولو وماجد الفطيم القابضة، ضمن قائمة أقوى 250 شركة تجزئة حول العالم.

مجموعة لولو التي تشغل الهايبر ماركت والمراكز الكبرى في 10 بلدان، حققت إيرادات بقيمة 7.4 مليار دولار في السنة المالية لنهاية العام 2019، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5 %.

وتمتلك لولو التي تتخذ من أبوظبي مركزًا رئيسيًا لها، 210 فروع حول الخليج ومصر والهند وإندونيسيا وماليزيا.

فيما وصلت عوائد مجموعة ماجد الفطيم القابضة إلى 9.57 مليار دولار، وسجلت صافي دخل التجزئة بقيمة 7.65 مليار دولار مع عائدات تجزئة معدل النمو السنوي المركب بنسبة 6.5 %، وفقًا لتقرير ديلويت. وتصدر القائمة عملاق تجارة التجزئة بالولايات المتحدة «وال مارت» محتلاً المركز الأول، تبعه أمازون، كوستكو للبيع بالجملة، مجموعة ستشوارز، شركة كروجر وآخرون، محققة إيرادات بلغت 4.85 تريليون دولار لكامل قائمة الشركات الـ250 مع عائد سنوي مركب بنسبة 4.4 %. تعليقًا على ذلك، قال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: خلال استمرار جائحة كورونا، مجموعة لولو افتتحت 26 هايبر ماركت وسوبر ماركت جديدًا، بالإضافة لأربعة مراكز توزيع للمتجر الإلكتروني في المنطقة، لا شك أن هناك تحديًا كبيرًا في الوقت، وقمنا بتأخير خطط توسعنا العام الماضي بسبب الإغلاق وإجراءات كورونا، لكن الآن عدنا بشكل كامل إلى المسار لافتتاح 30 هايبر ماركت جديدًا، بالإضافة إلى 10 مراكز توزيع للمتجر الإلكتروني جديدة في الخليج ومصر والشرق الأقصى خلال هذا العام، ومن المؤكد أن معرض إكسبو 2020 إلى جانب التحسُّن السريع في حالة الصحة والسلامة سيعززان معنويات السوق.