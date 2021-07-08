شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، أمس، منخفضا 12.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10958.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 277 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 417 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88 % و2.87 %.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات، أمس، مرتفعا 99.32 نقطة ليقفل عند مستوى 23038.89 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 297 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.