شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تدشين المجمعات الصناعية الجديدة للغزل والنسيج فى 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
1- خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس التى تتكلف ما يزيد عن 22 مليار جنيه.
2- وتستهدف الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج لنحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطار سنويًا.
3- في مصانع الغزل تستهدف الطاقة الإنتاجية 188 ألف طن سنويًا بدلا من 37 ألف طن سنويا.
4- وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا.
5- الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة .
6- وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات .
7- تم تخصيص 3 مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، و3 مراكز للتصدير.
8- تم الانتهاء من 90% من أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلةوتطوير مصنعي 4 و6.
9- تم توقيع عقد توريد الماكينات وتدبير تمويل من بنك الاستثمار القومي ب 1.5 مليار جنيه لسداد المقدم.
10- تم توقيع عقود إنشاء 7 مصانع جديدة بشركتي المحلة الكبرى ودمياط للغزل بتكلفة
2.6 مليار جنيه.
11- تشمل الخطة نحو 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء يتم التعاون فيها مع كبرى شركات المقاولات.
12- سيتم إنشاء 3 مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة نحو 102 ألف متر .
13- في شركة دمياط للغزل والنسيج سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 79.9 ألف متر،ك.
14- جارى الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنوك أوروبية لشراء الآلات والماكينات الجديدة.
15- تم توقيع عقود إنشاء مصانع كفر الدوار،بمساحة 175 ألف متر ، بتكلفة 2.4 مليار جنية، بطاقة 9027 طن غزول و 50.7 مليون متر نسيج سنوياً
16- يهدف المشروع إلى إقامة 6 مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج.
17- يستهدف المشروع إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة.
18- يستهدف طاقة إنتاجية 9027 طن سنوى من الغزول بدلاً من 366 طن يتم إنتاجها حاليا .
19- وإنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حالياً.
20- يستهدف إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز .