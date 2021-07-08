شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب الصعود لسادس جلسة على التوالي أمس الأربعاء لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1803.40 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار أول أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1803.90 دولار للأوقية.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر. ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.13 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم اثنين بالمائة إلى 2850.00 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.66 بالمائة إلى 1084.50 دولار.