شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول مشروع إسكان فاخر لنقل سكان عشوائيات الجيزة بمدينة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشاهد في حلقة جديدة من برنامج مصر الجديدة الذى يقدمه الزميل أحمد حسن على تليفزيون الخليج 365، تفاصيل أول مشروع إسكان فاخر ينفذ لسكان عشوائيات محافظة الجيزة داخل مدينة حدائق أكتوبر .

ويسلط البرنامج الضوء علي ما يتضمنه المشروع من وحدات سكنية ومساحة أرض المشروع وأبرز الخدمات التى يتضمنها المشروع الجديد ، والذي يقام علي مساحة ١٧٠ فدان ، ويتضمن ٢٥٠٠ وحدة سكنية، ومن المقرر نقل سكان منطقة نزلة السمان بالهرم التابعة لمحافظة الجيزة عقب عيد الأضحى، وذلك بعد ما تم الانتهاء من المشروع بالكامل .

وأجرى الخليج 365 جولة داخل المشروع ، برفقة المهندس محمد مصطفى ، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والذي كشف عن تفاصيل التشطيبات وموعد تشغيل الخدمات داخل مشروع ال١٠٤ عمارة والمنفذ لصالح سكان منطقة نزلة السمان .