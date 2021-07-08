شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تغلق على تراجع جنيهين وعيار 21 بـ786 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، ليغلق السوق على انخفاض طفيف في السوق المحلي، وذلك على خلفية هبوط سعر الأونصة الذهب حوالى 6 دولارات لتهبط الأونصة إلى 1802 دولار.

سعر جرام الذهب في مصر انخفض من 788 جنيها للجرام مقابل 786 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وهذا السعر المسجل في السوق الآن بدون مصنعية، والتي تضاف على حسب نوع المشغول الذهبي والشركة المنتجة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1802 دولار.

وكانت أسعار الذهب اليوم الأربعاء سجلت ارتفاعا في السوق المصري بقيمة 5 جنيهات صباحا، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مستويات 1807 دولار، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل 788 جنيها للجرام من عيار 21، مع توقعات بمزيد من التغير في سعر الذهب بالسوق المصرى خلال الساعات القادمة، خاصة أن الذهب قد تراجع في ختام تداولات أمس بنفس القيمة.