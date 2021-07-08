شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 5 شركات 5 آلاف جنيه لعدم إعدادها القوائم المالية ربع السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي بقيمة 5 آلاف جنيه على 5 شركات وهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، في ضوء أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على شركة ام. ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 6 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت لجنة القيد، التنبيه على شركات انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العبور للاستثمار العقاري، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة.