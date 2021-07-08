شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها و"ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء، ووسعت وول ستري من مكاسبها عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ليسجل "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم ضخم.



وكشفت وقائع اجتماع الشهر الماضي أيضا عن أن هناك تقدما يتم إحرازه في هذا الصدد، وذلك من أجل تقليص السياسة النقدية التسهيلية الحالية بالتزامن مع تعافي الاقتصاد.



تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بي 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.17 دولار وأغلق عند 72.20 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.8 دولار وأقل سعر عند 71.07 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.10 دولار وأغلق عند 73.43 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.9 دولار وأقل سعر عند 72.6 دولار.



وفي ختام التداولات، صعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 34681 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34708 نقاط وأقل مستوى عند 34435 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 4358 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4361 نقطة وأقل مستوى عند 4329 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 14665 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14755 نقطة وأقل مستوى عند 14580 نقطة.