شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض مع انحسار القلق بشأن الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن انحسار المخاوف بشأن جفاف الطقس في الولايات المتحدة.



وتتوقع وكالات الأرصاد الجوية تساقط أمطار في ولايات الغرب والوسط خلال الفترة المقبلة، كما انحسر القلق بشأن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية.



ويتوقع محللون أن تصنف وزارة الزراعة الأمريكية – في تقريرها الأسبوعي – ما يقرب من 19% من محصول القمح في البلاد عند تقييم جيد إلى ممتاز، وهو ما يقل بنقطة واحدة عن تقييم الأسبوع الماضي.



كما تكهنوا أيضا باكتمال حصاد 47% من محصول قمح الشتاء ارتفاعا من 33% في الأسبوع قبل الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% وأغلقت عند 6.22 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.34 دولار وأقل سعر عند 6.18 دولار.