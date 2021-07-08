شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للفضة مع استمرار ضغط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو هامشي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم ضخم.



وكشفت وقائع اجتماع الشهر الماضي أيضا عن أن هناك تقدما يتم إحرازه في هذا الصدد، وذلك من أجل تقليص السياسة النقدية التسهيلية الحالية بالتزامن مع تعافي الاقتصاد.



تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بي 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 26.20 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.54 دولار في حين سجل أقل سعر عند 26.06 دولار.