شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني مع متابعة عودة الحياة لطبيعتها في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك مع متابعة الأسواق لعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة المتحدة.



يأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطة لإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها في المملكة المتحدة.



ومن بين ذلك السماح بعودة جماهيرة كرة القدم لمشاهدة المباريات من الملاعب بالسعة الكاملة، وأيضا عدم فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وكذلك عدم فرض وضع سقف للتجمعات في المطاعم والمقاهي.



وأكد "جونسون" أنه لا ضرورة بعد الآن بمطالبة الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية في بريطانيا بعمل موظفيها من المنازل.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في بريطانيا انخفض في الشهر الماضي بنسبة 0.5% على خلاف توقعات بارتفاعه بنسبة 1.5%.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش عند 1.3800، وسجل أعلى سعر عند 1.3842 وأقل سعر عند 1.3755.