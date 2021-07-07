شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثا.. 66 ألف منتج إنارة مخالف لـ«كفاءة الطاقة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي أجرتها 5 جهات حكومية على منافذ بيع منتجات الإنارة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة، عن ضبط 66380 منتج إنارة على مستوى المملكة مخالف لبطاقة كفاءة الطاقة.

وأجرى كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة ، والجمارك ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، تلك الجولات، وحلت المنطقة الشرقية ثالثا بعدد المخالفات بتسجيلها 16 منشأة مخالفة بعدد زيارات بلغ 461 زيارة.