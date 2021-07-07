مبادرة لتقديم خصومات وعروض لذوي الإعاقة

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وانطلقت هذه المبادرة بمقترح تقدمت به هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وزارة التجارة، يتضمن الدعوة إلى تخصيص تاريخ 31 يوليو من كل عام لتقديم الخصومات والعروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة، دون فقدان التاجر رصيد التخفيضات السنوي.
ووافقت وزارة التجارة على مقترح الهيئة، الذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمتطلبات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت منشآت القطاع الخاص للتفاعل مع هذه المبادرة.
الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة:
- العدد 1,445,723 شخصا
- النسبة إلى عدد السكان 7.1%
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