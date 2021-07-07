شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لتقديم خصومات وعروض لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث اتحاد الغرف السعودية أصحاب المنشآت التجارية بالمملكة بمختلف أنشطتهم للمشاركة في مبادرة تستهدف تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تعزيزا لدور القطاع الخاص في خدمة هذه الفئة الغالية من المجتمع، وتأكيدا على المسؤولية الاجتماعية للقطاع.

وانطلقت هذه المبادرة بمقترح تقدمت به هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وزارة التجارة، يتضمن الدعوة إلى تخصيص تاريخ 31 يوليو من كل عام لتقديم الخصومات والعروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة، دون فقدان التاجر رصيد التخفيضات السنوي.

ووافقت وزارة التجارة على مقترح الهيئة، الذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمتطلبات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت منشآت القطاع الخاص للتفاعل مع هذه المبادرة.

الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة:

