500 مليون تمويلات لتحفيز المشاريع الترفيهية النوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للترفيه أمس مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية، في إطار برنامج تحفيز المشاريع الترفيهية النوعية، لتقديم تمويلات ميسرة تصل في مجموعها إلى 500 مليون ريال، يتم تقديمها للفرص الاستثمارية النوعية، بما يسهم في مسيرة نمو واستدامة قطاع الترفيه ورفع نسبة المحتوى المحلي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقا لمذكرة التفاهم التي وقعها في مقر الهيئة بالرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، يتعاون الطرفان في مجالات عدة تشمل الدعم المالي للأنشطة الترفيهية والمواءمة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، ووضع الآليات الائتمانية والاتفاقيات ومعايير الأداء، وستقوم الهيئة بإحالة المنشآت التي تنطبق عليها اشتراطات البرنامج المحدد بين الطرفين إلى بنك التنمية الاجتماعية لتقييم طلبه وتقديم التمويل اللازم.

وتستهدف الهيئة من خلال المذكرة تفعيل منتج التمويل الميسر بالتعاون مع بنك التنمية، بدعم ما لا يقل عن 50 مشروعا طوال فترة المذكرة، حيث تتولى الهيئة مهمة تأهيل المشاريع الترفيهية النوعية ومطابقتها مع الشروط والمعايير المعتمدة من الطرفين، كما تقدم الهيئة الدعم بالبيانات السوقية وتأهيل الشركات الراغبة في الحصول على التمويل المناسب، إضافة إلى تقديم ودعم حزم المحفزات الترفيهية الممكنة للمشاريع الترفيهية.

كما سيقدم بنك التنمية دعمه وتمويله للمشاريع من خلال برنامج «أفق»، والذي يقدم تمويلا للمنشآت الصغيرة يصل إلى 10 ملايين ريال، وتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية، حيث تأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تجسد دور البنك المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية للمشاريع المؤهلة من الهيئة، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في قطاع الترفيه، إضافة إلى تقديم برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الأعمال المستهدفين في قطاع الترفيه، وتقديم الفرص الاستشارية والإرشادية للمنشآت الصغيرة والناشئة.

مذكرة تفاهم بين الترفيه وبنك التنمية الاجتماعية قيمة التمويل تصل

لـ500 مليون ريال

يتم تقديمها للفرص الاستثمارية النوعية

أهداف الهيئة:







تفعيل منتج التمويل الميسر بالتعاون مع بنك التنمية



دعم ما لا يقل عن 50 مشروعا طوال فترة المذكرة



تأهيل الشركات الراغبة في الحصول على التمويل



تقديم ودعم حزم المحفزات الترفيهية الممكنة للمشاريع



دور بنك التنمية: