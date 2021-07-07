اعتماد 14 مخططا سكنيا بالمدينة توفر 3 آلاف قطعة سكنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أمانة المدينة المنورة 14 مخططا عمرانيا جديدا في المدينة المنورة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021 بمساحة إجمالية تبلغ مليونا و497 ألف م2. وبحسب بيان صادر عن الأمانة أمس، توفر المخططات إجمالا 3078 قطعة سكنية متعددة المساحات، و16 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، و5 رياض أطفال، إضافة إلى 13 مرفقا صناعيا، و14 حديقة عامة، و25 مسجدا، و7 مراكز صحية، ومرافق حكومية. المساحة 1,497,678.35 م2 تضمنت:





3078 قطعة سكنية



14 حديقة



16 مدرسة



25 مسجدا



5 قطع لرياض الأطفال



7 قطع للمراكز الصحية



13 قطعة للمرافق الصناعية



2 قطعة للمرافق الحكومية



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