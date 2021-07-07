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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سنابل للاستثمار إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعلنت أمس عن موافقة الصندوق على زيادة رأسمال الشركة من 20 إلى 30 مليار ريال، الأمر الذي يعكس مساهمة الصندوق في دعم مسيرة الشركة. وتأسست شركة سنابل للاستثمار في 2009 وتمت مراجعة وتحديث استراتيجيتها في 2019 للتركيز على فئات رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو والاستحواذات الصغيرة، من المراحل المبكرة إلى الأكثر نضوجا من عمر الشركات.



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