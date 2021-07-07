«أياتا» يؤسس مكتبا إقليميا في المملكة

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وأعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد النقل الجوي الدولي، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والفعال مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني من منظمات دولية وإقليمية، مما يسهم في الارتقاء بمجال النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتأتي الاتفاقية ضمن اهتمام المملكة ودعمها لمنظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية وتقديم مختلف أشكال المساندة لها، وذلك لدورها في الإسهام بتطوير مجال النقل الجوي، استكمالا لما تقوم به المملكة من جهود في دعم وتمكين المنظمات التي تتخذ من المملكة مقرا لها، وسيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي بالمملكة في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محليا وإقليميا والاستشارات والدورات التدريبية، وكذلك تزويد قطاع الطيران المدني في المملكة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالنقل الجوي الدولي.
يذكر أن اتحاد النقل الجوي الدولي يعمل على تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي لمصالح دول العالم، لتحقيق الزيادة في معدلات نمو التجارة الدولية وحل مشاكل النقل، وتقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خدمات النقل الجوي الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية في هذا المجال.
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