أمير الشرقية

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ونوه بالدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي في المملكة من الدولة، والمبادرات الكبيرة والمتعددة التي تقدمها لدعم القطاع وتطويره، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة لتهيئة المدن الصناعية، وتوفير البنية التحتية المناسبة لإنجاح هذه المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المصنع سعد العيسى، أن المصنع يعد أحد مشاريع شركة إمكان القابضة، الذي يقام في المنطقة الشرقية ويعمل فيه 600 موظف وموظفة، منهم نسبة كبيرة من أبناء وبنات الوطن.
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