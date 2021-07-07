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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بودكاست هندسة أحد البرامج والأنشطة الإعلامية التي تنفذها الهيئة السعودية للمهندسين بأسلوب جديد، وذلك بهدف إثراء المحتوى الهندسي.

ويستضيف برنامج (بودكاست هندسة) في أولى حلقاته مساء اليوم الخميس الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد شعيل، للحديث عن (ما وراء كود البناء السعودي)، حيث سيعرض اللقاء عبر حساب الهيئة على توتير، وعبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة تواصل مساعيها لتعزيز أدوراها المهنية، حيث تحرص الهيئة على استضافة شخصيات ذات ارتباط بالقطاع الهندسي لإيصال رسالتها إلى المستفيدين.