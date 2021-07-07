بالأسعار| أقوى عروض ’’كارفور‘‘ على اللحوم والسلع الغذائية والملابس والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل بمناسبة عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت إدارة كارفور عن تخفيضات وخصومات هائلة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021.

وأكدت إدارة كارفور، أن الخصومات على اللحوم والسلع الغذائية والملابس والأدوات المنزلية والمنظفات ومستحضرات التجميل.

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وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض مستمرة حتى 17 يوليو، ومتاحة بجميع فروع كارفور، ومتاحة أيضا أونلاين، من خلال:

تقسيط بدون فوائد

كما يتيح كارفور نظام التقسيط من بنكي مصر وCIB وتطبيق فاليو كالتالي:

وفيما يلي العروض:

مواعيد عمل كارفور الجديدة

مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 11:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.

فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta