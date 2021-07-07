شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية عقد تشغيل وصيانة مع أمانة جدة بتكلفة 131.6 مليون ريال على "الخزيف لتنقية المياه" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، ترسية عقد صيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية جنوب وشرق مدينة جدة، من قبل أمانة محافظة جدة.‬‬‬‬‬

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة العقد 131.609 مليون ريال، علماً بأن مدة المشروع هي 36 شهرا من تاريخ تسليم الموقع.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 31.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الحالي للمرة الأولى بمبلغ 3.07 مليون ريال حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم. وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة.