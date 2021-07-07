شكرا لقرائتكم خبر عن "جو" تُعين الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً للإدارة التنفيذية لدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إتحاد عذيب للاتصالات "جو" عن تعيين الجزيرة كابيتال كمستشار مالي للإدارة التنفيذية لتقديم خطة مالية مستقبلية إلى مجلس الإدارة تتناول كيفية رفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي والمالي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية كنسبة التخفيض في رأس المال وتاريخ التخفيض ونسبة الزيادة في رأس المال في حينه بحسب اللوائح والتنظيمات.

وتهدف الشركة إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها 116.789 مليون ريال كما في نهاية العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، أي ما يعادل 51.10% من رأس مال الشركة والبالغ 228.529 مليون ريال بنهاية الفتـرة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.3 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، مُقابل صافي خسائر بلغ 71.6 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام الماضي إلى انخفاض تكلفة المبيعات، ارتفاع الايرادات الاخرى، وتحقيق ايرادات تمويلية وانخفاض مصاريف الاستهلاك والاطفاء وانخفاض مخصص انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية، وذلك على الرغم من انخفاض الايردات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وزيادة خسائر انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات وزيادة الزكاة وضريبة الدخل.