شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المعمر لأنظمة المعلومات" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 25 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 25 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 10%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم الإستحقاق يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجاري.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن (ام اي اس) حققت صافي أرباح بلغ 16 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات انخفاضا طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام السابق 2020، حيث سجلت المعمر انخفاضا في الايرادات من العقود بلغ 2% على الرغم من الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة من الأعوام السابقة.