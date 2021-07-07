شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للأنابيب تُعين فالكم مستشاراً مالياً لتخفيض رأس المال ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن تعيين المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالية لتخفيض رأس المال ثم زيادته وإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى، في يونيو الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 75% ومن ثم زيادته بنسبة 300%.

وبحسب البيان السابق، سيتم تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال إلى 100 مليون ريال، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 10 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 30 مليون سهم.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال دعم رأس المال العامل وتعزيز الملائة المالية للشركة وتخفيض معدل الإقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من المنتجات المساندة لخدمات الأنابيب ضمن أعمال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر بلغت 16.8 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 إلى ارتفاع مبيعات الشركة، وذلك بسبب قيام الشركة بتسليم الطلبات للعملاء والذي تأخرت في فترات سابقة بسبب جائحة كورونا، وانخفاض هامش تكلفة المبيعات للربع الحالي من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. مما ساهم في رفع هامش الربح للربع الحالي.