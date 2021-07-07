شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع أعلى 1800 دولار للأوقية رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم ضخم.



وكشفت وقائع اجتماع الشهر الماضي أيضا عن أن هناك تقدما يتم إحرازه في هذا الصدد، وذلك من أجل تقليص السياسة النقدية التسهيلية الحالية بالتزامن مع تعافي الاقتصاد.



تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بي 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1804.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1810.2 دولار وأقل سعر عند 1794.1 دولار.