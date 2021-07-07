شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلص مكاسبه بعد محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وقلص مكاسبه عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم ضخم.



وكشفت وقائع اجتماع الشهر الماضي أيضا عن أن هناك تقدما يتم إحرازه في هذا الصدد، وذلك من أجل تقليص السياسة النقدية التسهيلية الحالية بالتزامن مع تعافي الاقتصاد.



تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بي 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا.



يأتي ذلك عقب صدور بيانات بيانات حكومية صادرة من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية كشفت من خلالها عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.