شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الفيدرالي: توقعات بتقليص مضتريات الأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم ضخم.



وكشفت وقائع اجتماع الشهر الماضي أيضا عن أن هناك تقدما يتم إحرازه في هذا الصدد، وذلك من أجل تقليص السياسة النقدية التسهيلية الحالية بالتزامن مع تعافي الاقتصاد.



تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بي 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا.



وتوقع الفيدرالي أيضا رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023 في ظل التوقعات المستمرة بتعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.