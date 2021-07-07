شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 7-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.982 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركة إيقاف تداول 17 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الملتقى العربي للاستثمارات، بنك الكويت الوطني-مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي. البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.982 مليار جنيه. البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.982 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.9 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.28%، والعرب على 6.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48 مليون جنيه، 786.8 ألف جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 20.1 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 10277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12705 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4012 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3284 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 2503 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 20 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 3.1 مليون سهم، 61 ألف سهم، 183.1 ألف سهم، 200 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 800 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 20 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 3.1 مليون سهم، 61 ألف سهم، 183.1 ألف سهم، 200 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 800 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 525 ألف سهم، 1000 سهم، 6.7 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية 2000 سهم، 9908 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العربية للصناعات الهندسية 18 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا شراء 150 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وأعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم أمير عبد الوهاب خضر عدد 61 ألف سهم بسعر 9.464 جنيه بقيمة إجمالية 577.3 ألف جنيه، لتنخفض حصته من 18.371% إلى 17.589%، وتم تنفيذ الصففقة من خلال شركة شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

إنتاج الأسمنتأعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، تسلمها خطاب من جهاز حماية المنافسة بشأن الموافقة على تخفيض الطاقات الإنتاجية للأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي، وذلك لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع والمصاحبة لتداعيات جائحة كورونا وما ترتب عليها من تباطؤ في قطاع الإنشاءات الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت البورتلاندي وتوسيع الفجوة ما بين العرض والطلب وكمساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك المصري على المدى المتوسط والبعيد.

أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنها سوف تقوم بتحديث موازنتها عن العام المالي 2021 في ضوء ذلك القرار، وما له من تأثير على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلي والتصدير، وكذلك ربحية الشركة وعرضها على أقرب مجلس إدارة.

وفي نفس السياق توقعت الشركة العربية للأسمنت، خفض مبيعات الشركة من الأسمنت المحلي بنسبة 26% طبقًا للمعادلة الحسابية المنصوص عليها بقرار جهاز حماية المنافسة وتحسن بأرباح الشركة في ضوء ارتفاع أسعار الأسمنت المتوقعة في الفترة القادمة.





أسعار الإقفالأعلنت إدارة البورصة المصرية، بناءً على الاجتماعات التي عقدت مع الجمعيات المهنية بالسوق، بشأن التعديلات المقترحة على تحديد أسعار إقفال الأوراق المالية بما يشمل جلسة الإغلاق وجلسة التداول اللاحقه لها، والحدود السعرية عليها، سوف يتم عقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول تتضمن التعديلات التالية:

1. تعديل طريقة حساب سعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية المقيدة على أساس حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة (Moving VWAP).

2. تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20% على مستوى اليوم بالكامل (بما يشمل الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول وجلسة الإغلاق) ومبنية على أساس أخر سعر إقفال معلن.

3. استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل نهاية الجلسة وتنقسم إلى ثلاث فترات وهي:

- جلسة مزاد سعر الإقفال Pre-close Auction.

- جلسة التعديل Pre-close Adjustment.

- جلسة التداول بسعر الإغلاق Trade at close.