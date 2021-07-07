شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع قليلاً بعد استيعاب تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف رغم صعود الدولار الأمريكي، وذلك بعد استيعاب تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو".



وأبقى البنك المركزي الأسترالي على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، وهي خطوة توقعتها الأسواق إلى حد كبير.



وفي مؤتمر صحفي، صرح "لو" أن البنك المركزي لا يستبعد رفع معدل الفائدة من مستوياته الحالية قبل عام 2024 مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يعتمد على البيانات الاقتصادية الصادرة.



ومع ذلك، يتوقع "لو" أن يتخلف الاقتصاد الأسترالي عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى في تحريك معدلات الفائدة نحو الارتفاع.



وشدد محافظ البنك المركزي الأسترالي على أن معدلات الفائدة سوف تظل قرب مستوى 0.1% لعدة سنوات مشيرا إلى أن رفعها من ذلك المستوى سوف يعتمد على البيانات الصادرة لا التوقيتات أو الجداول الزمني.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7497، وسجل أعلى سعر عند 0.7535 وأقل سعر عند 0.7463.