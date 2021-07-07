شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-7-2021.

كانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.982 مليار جنيه.



إيقاف تدأول 17 شركة إيقاف تدأول 17 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المنصورة للدواجن، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربي، الملتقى العربى للاستثمارات، بنك الكويت الوطني-مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضي. البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تدأول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.982 مليار جنيه. البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تدأول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.982 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.9 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.46% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.28%، والعرب على 6.26% خلال جلسة تدأول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.57%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48 مليون جنيه، 786.8 ألف جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 20.1 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 10277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12705 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4012 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3284 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 2503 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 40.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 16.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.45%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 13.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 46.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.71%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 1.131 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.54%.

وضمت الأسهم المتراجعة

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 5.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.73%.

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 4.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.68%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيمأوية بسعر إغلاق 95.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.39%.